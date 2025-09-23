Рязань
ВТБ: траты по платежным стикерам выросли более чем в 3,5 раза

В России траты по платежным стикерам выросли более чем в 3,5 раза по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил ВТБ.

По данным банка, чаще всего платежными стикерами пользуются при оплатах в супермаркетах (81,9 млрд рублей), за фастфуд (14,8 млрд рублей), на АЗС (11,2 млрд рублей), в кафе и ресторанах (10,6 млрд рублей), а также в строительных магазинах (8,3 млрд рублей).

При этом заметный рост оплат также наблюдается в универсальных магазинах, маркетплейсах и такси.

Всего с января по август 2025 года в банке совершено 292 млн транзакций с помощью стикеров на 213 млрд рублей.

В основном платежными стикерами пользуются клиенты в возрасте 36-45 лет. На их долю за 8 месяцев этого года пришлось 92 млн транзакций, что составляет почти треть всех оплат.

На втором месте — молодежь (26-35 лет), а замыкают тройку клиенты 46-55 лет.

«Платежные стикеры прочно вошли в число привычных способов оплаты для россиян. Они удобны для покупок здесь и сейчас: не требуется носить с собой наличные или пластиковую карту, оплата происходит мгновенно. Помимо технических преимуществ, стикеры стали отличным способом самовыражения: разнообразие дизайнов привлекает аудиторию, делая процесс оплаты не только быстрым, но и стильным», — отметил Алексей Охорзин, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса банка.