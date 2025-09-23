ВСУ массово атаковали Белгород, ранены два человека

ВСУ массово атаковали Белгород, ранены два человека. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости!».

Беспилотник сдетонировал возле здания городской администрации.

Женщину с проникающим осколочным ранением голени и мужчину с раной лица доставили в больницу.

На фоне постоянных атак многие вузы и школы попросили учеников оставаться дома.

Мэр Белгорода Валентин Демидов заявил, что родители могут сами перевести детей на «дистант».

По данным канала, местные жители утверждают, что детей не учат удаленно и им приходится заниматься самостоятельно.