ВС РФ нанесли групповой удар по Украине в ответ на атаку Крыма

ВС РФ нанесли групповой удар по Украине в ответ на атаку Крыма. Об этом сообщили в Минобороны.

«Этот удар был нанесен по пунктам временной дислокации отряда сил специальных операций ВСУ и иностранных наемников подразделения „Призраки“ ГУР Украины в районах населенных пунктов Татарбунары и Рассейка Одесской области, осуществлявших подготовку и проведение данной террористической акции», — отметили в Минобороны.

Также за сутки ВС РФ освободили Переездное в ДНР, улучшили тактическое положение в районах населённых пунктов Купянск в Харьковской области и Кировск в ДНР.