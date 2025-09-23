Рязань
Восемь директоров МегаФона стали лидерами рейтинга «Топ-1000 менеджеров России»

16 топ-менеджеров МегаФона включены в ежегодный рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров», а восемь стали победителями в своих категориях. Об этом сообщила пресс-служба сотового оператора.

Согласно опубликованному 23 сентября рейтингу, первые места заняли:

  • генеральный директор Хачатур Помбухчан вошел в топ-250 высших руководителей;
  • коммерческий директор Дмитрий Рудских — в топ-100 коммерческих директоров;
  • коммерческий директор по развитию корпоративного и государственного сегментов Эмин Антонян — в топ-40 директоров по цифровой трансформации;
  • финансовый директор Денис Федотов — в топ-100 финансовых директоров;
  • директор по стратегическим коммуникациям и продвижению бренда Елена Мартынова — в топ-80 директоров по связям с общественностью;
  • директор по корпоративному развитию и управлению персоналом Роман Ермоленко — в топ-80 директоров по персоналу;
  • директор по закупкам и логистике Алексей Крутицкий — в топ-25 директоров по закупкам;
  • директор по корпоративной культуре и внутренним коммуникациям Мария Илюкина — в топ-15 директоров по внутрикорпоративным коммуникациям.

Также в тройку лучших вошли директор по связям с госорганами Владимир Месропян, директор по правовым вопросам Сергей Переверзев, директор по развитию корпоративного бизнеса Наталья Талдыкина, директор по бренду и маркетинговым коммуникациям Татьяна Гура, директор по складской и транспортной логистике Татьяна Гусева, директор ИТ-инфраструктуры Павел Табашников, руководитель проектов по социальным программам Оксана Туранцева и корпоративный секретарь Дарья Лизунова.

Отмечается, что включение топ-менеджеров сотового оператора в число лауреатов рейтинга подтверждает высокую экспертизу управленческой команды.

«Для нас большая честь оказаться среди лучших управленцев страны. Это признание — результат профессиональной работы всей команды МегаФона, нашего стремления к постоянному развитию и внедрению инновационных решений. Мы благодарим коллег за высокую оценку наших достижений», — отметил директор по корпоративному развитию и управлению персоналом Роман Ермоленко.

Справка:

«Топ-1000 российских менеджеров» — рейтинг профессиональной репутации руководителей в своих отраслях и функциональных направлениях, публикуется ежегодно на страницах газеты «Коммерсантъ» с 2001 года. Его методология основана на принципе «лучшие выбирают лучших» — во время экспертного голосования топ-менеджеры разных компаний оценивают успехи коллег. Рейтинг курирует Ассоциация менеджеров России.