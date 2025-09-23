Власти рассказали, когда в Рязани включат отопление

Мэр города Виталий Артёмов 23 сентября на заседании правительства заявил, что для этого в течение пяти дней среднесуточная температура не должна превышать 8 градусов.

«С сегодняшнего дня РМПТС совместно с Гидрометцентром будут ежедневно запрашивать прогноз на предстоящие дни, и будем смотреть температуру наружного воздуха на ближайшие пять дней для принятия решения о начале отопительного сезона.

В Рязани в настоящее время подлежат паспортизации 2683 дома, опрессованы и полностью готовы 93%, паспорта готовности получили 82%", — отметил Артёмов.

Он рассказал, что 204 объекта соцсферы (школы, детсады и т. д. ) получили паспорта готовности, а также пообещал, что до 1 октября все многоквартирные дома получат паспорта готовности.

Артёмов отметил, что по ремонту теплотрасс есть сложности с улицами Соборной, Урицкого и Великанова. При этом он пообещал, что работы закончатся в сроки.

«Уверены, что в отопительный сезон Рязань войдёт планово», — заключил мэр.