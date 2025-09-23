Вильфанд пообещал жителям Центральной России октябрьские холода
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд пообещал жителям Центральной России октябрьские холода. Об этом он 23 сентября сообщил РИА Новости.
По словам специалиста, температура воздуха в центре европейской России после аномально теплой погоды к четвергу, 25 сентября, резко опустится до нормы октября.
«Перелет» с сегодняшней «июльской» погоды, очень теплой, в октябрьскую погоду будет очень быстрый, такое путешествие по климату", — сказал Вильфанд.
Он добавил, что в центре европейской России похолодает к 25 сентября сразу на 15 градусов относительно понедельника, 22 сентября.