Вильфанд пообещал жителям Центральной России октябрьские холода

По словам специалиста, температура воздуха в центре европейской России после аномально теплой погоды к четвергу, 25 сентября, резко опустится до нормы октября.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд пообещал жителям Центральной России октябрьские холода. Об этом он 23 сентября сообщил РИА Новости.

«Перелет» с сегодняшней «июльской» погоды, очень теплой, в октябрьскую погоду будет очень быстрый, такое путешествие по климату", — сказал Вильфанд.

Он добавил, что в центре европейской России похолодает к 25 сентября сразу на 15 градусов относительно понедельника, 22 сентября.