В ВОЗ прокомментировали влияние парацетамола на развитие аутизма у детей. Об этом пишет «Газета. ру».

Официальный представитель организации Тарик Яшаревич на брифинге в Женеве пояснил, что хотя некоторые исследования указывают на возможную связь между пренатальным использованием действующего вещества и аутизмом, результаты этих наблюдений противоречивы. В других научных анализах не обнаружили такой связи.

Эксперт также отметил, что из-за отсутствия согласованности данных необходимо проявлять осторожность при формулировании выводов о связи парацетамола с заболеванием. Представитель ВОЗ напомнил, что беременным женщинам следует внимательно относиться к приему любых лекарственных препаратов.

Обсуждения возникли после заявлений президента США Дональда Трампа, в которых он призвал не использовать препарат Тайленол (на основе парацетамола) в этот период из-за возможного развития болезни у младенцев.