Итоги года New
Публикации
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
Вчера 16:12
614
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
706
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
2 418
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
16 сентября 18:27
2 261
В Рязанской области мужчину лишили гражданства за преступление против подростка

В Рязанской области 45-летнего мужчину лишили гражданства за совершение преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Об этом сообщила пресс-служба рязанской полиции.

Напомним, недавно вступил в силу новый Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации», который позволяет прекращать гражданство за совершение определенных тяжких преступлений.

Согласно приговору суда, мужчине, уроженцу страны Средней Азии, назначили 16 лет лишения свободы за совершение действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния своей падчерицы, не достигшей 14 лет. Преступление было раскрыто в 2023 году сотрудниками полиции.

После отбытия срока наказания мигранта ожидает контроль со стороны правоохранительных органов при его выезде за пределы России.