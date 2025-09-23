В Рязанской области мужчину лишили гражданства за преступление против подростка

В Рязанской области 45-летнего мужчину лишили гражданства за совершение преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Об этом сообщила пресс-служба рязанской полиции.

Напомним, недавно вступил в силу новый Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации», который позволяет прекращать гражданство за совершение определенных тяжких преступлений.

Согласно приговору суда, мужчине, уроженцу страны Средней Азии, назначили 16 лет лишения свободы за совершение действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния своей падчерицы, не достигшей 14 лет. Преступление было раскрыто в 2023 году сотрудниками полиции.

После отбытия срока наказания мигранта ожидает контроль со стороны правоохранительных органов при его выезде за пределы России.