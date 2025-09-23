В Рязанской области зафиксировали температурный рекорд

Температурный рекорд побит 22 сентября в поселке Елатьма Касимовского округа. Воздух прогрелся до +27,1 градуса.

В Рязанской области зафиксировали температурный рекорд. Об этом сообщил в своем Telegram-канале метеоролог Евгений Тишковец.

Температурный рекорд побит 22 сентября в поселке Елатьма Касимовского округа. Воздух прогрелся до +27,1 градуса.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2023 году. Температура воздуха тогда составила +26,3.

Напомним, 22 сентября в Рязани побит температурный рекорд 1937 года.