В Рязанской области задержали пару наркозакладчиков

В Рязанской области задержали пару наркозакладчиков. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Полиция в Шиловской деревне Ирбедь пресекла преступную деятельность. 32-летний житель областного центра и его 29-летняя сожительница, которые ранее оба были судимы, приехали в район на такси, чтобы забрать из тайника партию «синтетики». Правоохранители изъяли упаковку со множеством свертков. Внутри были 18 граммов производного N-метилэфедрона и 7 граммов метамфетамина. Злоумышленники должны были распространить эти наркотики.

В отношении рецидивистов возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере организованной группой). Фигурантов арестовали.