В Рязанской области произошла авария

В Рыбновском районе на повороте в сторону села Ходынино произошла авария. Об этом сообщили в телеграм-канале «Рязань. Происшествия». На кадрах видно, что легковушка столкнулась с грузовой фурой. На месте происшествия находится пожарная бригада.

Фото: Рязань. Происшествия