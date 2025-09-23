В Рязанской области произошла авария
В Рыбновском районе на повороте в сторону села Ходынино произошла авария. Об этом сообщили в телеграм-канале «Рязань. Происшествия». На кадрах видно, что легковушка столкнулась с грузовой фурой. На месте происшествия находится пожарная бригада.
Фото: Рязань. Происшествия