В Рязанской области появится новый оздоровительный комплекс

В селе Дядьково Рязанского района строится новый развлекательно-оздоровительный комплекс «Аквагород». Об этом сообщила пресс-служба ВТБ.

Туристический объект будет включать в себя гостиничные номера, заведения общественного питания, зоны для оздоровительных процедур, инфраструктуру для активного отдыха и спорта в помещениях и на открытом воздухе.

Комплекс ориентирован как на жителей региона, так и на туристов из других областей.

Финансирование предоставлено на 12 лет в рамках Постановления Правительства № 141 банком ВТБ. Общая стоимость проекта — пять миллиардов рублей.

«Крупные туристические проекты становятся центрами притяжения для семейного отдыха и в целом повышают привлекательность российских регионов. Новый многофункциональный оздоровительный центр займет достойное место на туристической карте России и станет любимым местом отдыха жителей Рязанской области и близлежащих регионов», — сказал Руслан Еременко, член правления банка.

Как отметил бенефициар проекта Виталий Соловьев, люди все чаще обращаются к природным ресурсам для снижения уровня стресса, который сопровождает их в современной жизни.

«Рязанская область по итогам 2024 года показала рост турпотока в 1,5 раза, на фоне этого мы видим и востребованность развлекательно-оздоровительных центров и сопутствующих туристических услуг в регионе. Этот проект выведет сферу оздоровления и активного отдыха региона на новый уровень, обеспечит создание более 200 новых рабочих мест, позволит увеличить налоговые поступления в региональный и федеральный бюджеты», — заключил он.