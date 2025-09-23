Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 26
14°
Сбт, 27
11°
Вск, 28
11°
ЦБ USD 83.61 -0.38 26/09
ЦБ EUR 98.15 -0.45 26/09
Нал. USD 82.31 / 83.00 26/09 11:25
Нал. EUR 98.48 / 99.05 26/09 11:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
Вчера 16:12
614
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
706
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
2 417
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
16 сентября 18:27
2 260
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Рязанской области появится новый оздоровительный комплекс

В селе Дядьково Рязанского района строится новый развлекательно-оздоровительный комплекс «Аквагород». Об этом сообщила пресс-служба ВТБ.

Туристический объект будет включать в себя гостиничные номера, заведения общественного питания, зоны для оздоровительных процедур, инфраструктуру для активного отдыха и спорта в помещениях и на открытом воздухе.

Комплекс ориентирован как на жителей региона, так и на туристов из других областей.

Финансирование предоставлено на 12 лет в рамках Постановления Правительства № 141 банком ВТБ. Общая стоимость проекта — пять миллиардов рублей.

«Крупные туристические проекты становятся центрами притяжения для семейного отдыха и в целом повышают привлекательность российских регионов. Новый многофункциональный оздоровительный центр займет достойное место на туристической карте России и станет любимым местом отдыха жителей Рязанской области и близлежащих регионов», — сказал Руслан Еременко, член правления банка.

Как отметил бенефициар проекта Виталий Соловьев, люди все чаще обращаются к природным ресурсам для снижения уровня стресса, который сопровождает их в современной жизни.

«Рязанская область по итогам 2024 года показала рост турпотока в 1,5 раза, на фоне этого мы видим и востребованность развлекательно-оздоровительных центров и сопутствующих туристических услуг в регионе. Этот проект выведет сферу оздоровления и активного отдыха региона на новый уровень, обеспечит создание более 200 новых рабочих мест, позволит увеличить налоговые поступления в региональный и федеральный бюджеты», — заключил он.