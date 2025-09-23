В Рязани впервые прооперировали пациентов с синдромом Вольфа-Паркинсона-Уайта

В Рязани впервые прооперировали пациентов с синдромом Вольфа-Паркинсона-Уайта. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Врачи рязанского кардиодиспансера впервые провели операцию радиочастотной абляции пациентам с редкой патологией. Отмечается, что метод радиочастной абляции позволяет восстановить сердечный ритм. Однако, пациентам с синдромом Вольфа-Паркинсона-Уайта операцию не делали никогда в Рязанской области.

Медики подчеркнули, что данное заболевание наблюдается у молодых людей. Оно связано с наличием структурной аномалии в сердце — дополнительного пути проведения импульса.

Операция прошла успешно. Пациентов выписали на 2-3 сутки после вмешательства.