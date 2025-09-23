В Рязани стартовал «Есенинский диктант» к 130-летию поэта

В Рязани стартовала всероссийская акция «Есенинский диктант», посвящённая 130-летию поэта Сергея Есенина. Мероприятие открылось 23 сентября в областной библиотеке им. Горького. В этом году акция охватила более 600 площадок в 73 регионах России и прошла также в Дании, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане. В Рязани участвуют 60 человек — школьники, студенты и взрослые. С 2016 года акция проводится по инициативе рязанского отделения Ассоциации учителей литературы и русского языка. Участникам предлагают задания, связанные с жизнью и творчеством Есенина: подбор рифмы, создание хокку, решение сканвордов и проверку знаний литературы и русского языка. Особой популярностью пользуется задание с хокку, что свидетельствует о хорошем знании поэта среди рязанцев, отметила руководитель отделения Галина Карпачева.

Результаты диктанта опубликуют в начале октября. Участникам вручат сертификаты, а победителям — дипломы.

Фото: ИД «Пресса»