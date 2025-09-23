В Рязани стартовал «Есенинский диктант» к 130-летию поэта

В Рязани стартовала всероссийская акция «Есенинский диктант», приуроченная к 130-летию со дня рождения великого поэта Сергея Есенина. Об этом пишет ИД «Пресса».
Площадка для проведения мероприятий открылась во вторник, 23 сентября, в областной библиотеке имени Горького.
В этом году акция охватила более 600 площадок в 73 регионах России, а также получила международный масштаб, проходя в Дании, Беларуси, Казахстане, Кыргызской Республике и Таджикистане. В Рязани участие в диктанте принимают 60 человек, среди которых школьники, студенты вузов и ссузов, а также взрослые.
«Эту акцию проводят с 2016 года по нашей инициативе. Участники будут выполнять задания, связанные с жизнью и творчеством Сергея Есенина, включая подбор рифмы, создание хокку о поэте, решение сканвордов и проверку знаний литературы и русского языка. Задание с хокку особенно популярно среди участников. Можно сказать, что рязанцы в целом хорошо знают Сергея Есенина», — отметила Галина Карпачева, руководитель рязанского отделения Ассоциации учителей литературы и русского языка.
Результаты диктанта опубликуют в начале октября. Участникам вручат сертификаты, а победителям — дипломы.
Фото: ИД «Пресса»