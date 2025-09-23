Рязань
В Рязани стартовал «Есенинский диктант» к 130-летию поэта
В Рязани стартовала всероссийская акция «Есенинский диктант», посвящённая 130-летию поэта Сергея Есенина. Мероприятие открылось 23 сентября в областной библиотеке им. Горького. В этом году акция охватила более 600 площадок в 73 регионах России и прошла также в Дании, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане. В Рязани участвуют 60 человек — школьники, студенты и взрослые. С 2016 года акция проводится по инициативе рязанского отделения Ассоциации учителей литературы и русского языка. Участникам предлагают задания, связанные с жизнью и творчеством Есенина: подбор рифмы, создание хокку, решение сканвордов и проверку знаний литературы и русского языка. Особой популярностью пользуется задание с хокку, что свидетельствует о хорошем знании поэта среди рязанцев, отметила руководитель отделения Галина Карпачева.

В Рязани стартовала всероссийская акция «Есенинский диктант», приуроченная к 130-летию со дня рождения великого поэта Сергея Есенина. Об этом пишет ИД «Пресса».

Площадка для проведения мероприятий открылась во вторник, 23 сентября, в областной библиотеке имени Горького.

В этом году акция охватила более 600 площадок в 73 регионах России, а также получила международный масштаб, проходя в Дании, Беларуси, Казахстане, Кыргызской Республике и Таджикистане. В Рязани участие в диктанте принимают 60 человек, среди которых школьники, студенты вузов и ссузов, а также взрослые.

«Эту акцию проводят с 2016 года по нашей инициативе. Участники будут выполнять задания, связанные с жизнью и творчеством Сергея Есенина, включая подбор рифмы, создание хокку о поэте, решение сканвордов и проверку знаний литературы и русского языка. Задание с хокку особенно популярно среди участников. Можно сказать, что рязанцы в целом хорошо знают Сергея Есенина», — отметила Галина Карпачева, руководитель рязанского отделения Ассоциации учителей литературы и русского языка.

Результаты диктанта опубликуют в начале октября. Участникам вручат сертификаты, а победителям — дипломы.

Фото: ИД «Пресса»