В Рязани спортивный клуб закрыли из-за нарушений
В Рязани спортивный клуб закрыли из-за нарушений. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Отмечается, что в комплексе проводили занятия и для детей. Во время проверки там выявили несоответствие требованиям пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических норм, а также отсутствие разрешительных документов на образовательную деятельность.
Надзорный орган потребовал запретить эксплуатацию помещения до устранения выявленных нарушений.
Суд удовлетворил эти требования.