В Рязани спортивный клуб закрыли из-за нарушений

В Рязани спортивный клуб закрыли из-за нарушений. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Отмечается, что в комплексе проводили занятия и для детей. Во время проверки там выявили несоответствие требованиям пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических норм, а также отсутствие разрешительных документов на образовательную деятельность.

Надзорный орган потребовал запретить эксплуатацию помещения до устранения выявленных нарушений.

Суд удовлетворил эти требования.