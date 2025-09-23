В Рязани прошло предварительное слушание по делу экс-сенатора Ирины Петиной

Во вторник, 23 сентября, в Советском районном суде Рязани прошло предварительное слушание по делу Петиной И. А., бывшего замминистра здравоохранения Рязанской области, экс-сенатора от региона. Об этом сообщила пресс-служба суда. Она обвиняется в совершении нескольких преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). В ходе заседания суд удовлетворил все ходатайства, заявленные стороной защиты. Других ходатайств от участников процесса не поступало. Основное слушание по делу назначили на 3 октября.

Во вторник, 23 сентября, в Советском районном суде Рязани прошло предварительное слушание по делу Петиной И. А., бывшего замминистра здравоохранения Рязанской области, экс-сенатора от региона. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Она обвиняется в совершении нескольких преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

В ходе заседания суд удовлетворил все ходатайства, заявленные стороной защиты. Других ходатайств от участников процесса не поступало.

Основное слушание по делу назначили на 3 октября в 11:00.

Ранее суд Рязани отложил слушание по делу экс-сенатора Ирины Петиной до конца сентября.

Петина содержалась в московском СИЗО с 2024 года. Там же продлевалось ее содержание под арестом.

С подробностями дел Игоря Грекова и Ирины Петиной можно ознакомиться в сюжете РЗН. Инфо.