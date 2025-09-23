Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 26
14°
Сбт, 27
11°
Вск, 28
11°
ЦБ USD 83.61 -0.38 26/09
ЦБ EUR 98.15 -0.45 26/09
Нал. USD 82.31 / 83.00 26/09 11:25
Нал. EUR 98.48 / 99.05 26/09 11:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
Вчера 16:12
614
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
706
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
2 417
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
16 сентября 18:27
2 260
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Рязани 13-летнего мальчика заново учили ходить после ДТП на электросамокате
Отмечается, что 13-летний мальчик передвигался по парку на электросамокате, который ему подарили родители, и выполнял трюки. Навстречу ехал ровесник. Электросамокаты столкнулись на большой скорости.

Врачи Рязанской ОДКБ спасли ребенка с тяжелой черепно-мозговой травмой. Об этом сообщила пресс-служба регионального минздрава в своих соцсетях 23 сентября.

Отмечается, что 13-летний мальчик передвигался по парку на электросамокате, который ему подарили родители, и выполнял трюки. Навстречу ехал ровесник.

Как указано в посте, электросамокаты столкнулись на большой скорости. Один ребенок отделался синяками. А 13-летний мальчик попал в реанимацию. Ни двигаться, ни разговаривать, ни дышать, ни есть ребенок не мог самостоятельно.

По данным минздрава, неделю мальчика спасали реаниматологи, анестезиологи, нейрохирурги. К ним присоединились медики отделения восстановительной терапии и реабилитации.

«Инструкторы ЛФК проводили пассивную разработку всех суставов, чтобы не было трофических изменений и контрактур. Постепенно начали вертикализацию — слегка приподнимали голову», — рассказала Дарья Шишкина, заведующая отделением восстановительной терапии и реабилитации, куда мальчика перевели из реанимации.

За 20 дней здоровье ребенка удалось восстановить. Он занимался на тренажерах, разрабатывал мелкую моторику, проходил свето-импульсная терапию.

«Научили заново ходить, пользоваться предметами обихода, ухаживать за собой, всему тому, что человек усваивает с самого раннего детства. Сейчас ребенок выписан из стационара», — заключила Дарья Шишкина.