В Рязани 13-летнего мальчика заново учили ходить после ДТП на электросамокате

Отмечается, что 13-летний мальчик передвигался по парку на электросамокате, который ему подарили родители, и выполнял трюки. Навстречу ехал ровесник. Электросамокаты столкнулись на большой скорости.

Врачи Рязанской ОДКБ спасли ребенка с тяжелой черепно-мозговой травмой. Об этом сообщила пресс-служба регионального минздрава в своих соцсетях 23 сентября.

Как указано в посте, электросамокаты столкнулись на большой скорости. Один ребенок отделался синяками. А 13-летний мальчик попал в реанимацию. Ни двигаться, ни разговаривать, ни дышать, ни есть ребенок не мог самостоятельно.

По данным минздрава, неделю мальчика спасали реаниматологи, анестезиологи, нейрохирурги. К ним присоединились медики отделения восстановительной терапии и реабилитации.

«Инструкторы ЛФК проводили пассивную разработку всех суставов, чтобы не было трофических изменений и контрактур. Постепенно начали вертикализацию — слегка приподнимали голову», — рассказала Дарья Шишкина, заведующая отделением восстановительной терапии и реабилитации, куда мальчика перевели из реанимации.

За 20 дней здоровье ребенка удалось восстановить. Он занимался на тренажерах, разрабатывал мелкую моторику, проходил свето-импульсная терапию.

«Научили заново ходить, пользоваться предметами обихода, ухаживать за собой, всему тому, что человек усваивает с самого раннего детства. Сейчас ребенок выписан из стационара», — заключила Дарья Шишкина.