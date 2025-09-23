Рязань
В российских школах предложили ввести горячие ужины на «продленке»
В Госдуме предложили ввести горячие ужины для школьников на «продленке». С соответствующей инициативой выступили депутаты Сардана Авксентьева, Ксения Горячева и Георгий Арапов, передало 23 сентября ТАСС.

Они отметили, что действующие нормы не предусматривают второй горячий прием пищи, ограничиваясь, как правило, полдником. При этом, согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора, интервалы должны составлять 3,5-4 часа.

Оплачивать ужины для школьников парламентарии предложили родителям. Это, по их мнению, сделает меру экономически обоснованной и не создаст чрезмерной нагрузки на бюджет.

Соответствующее письмо направлено министру просвещения Сергею Кравцову.