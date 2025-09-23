В России внедрят систему блокировки опасных продуктов и фальсификата на кассах
В России внедрят систему блокировки опасных продуктов и фальсификата на кассах. Об этом пишут «Известия».
Законопроект, предложенный депутатами, направлен в Минпромторг, который уже выразил поддержку этой инициативы.
Документ предусматривает внесение изменений в несколько федеральных законов. Согласно этим поправкам, Роспотребнадзор получит право незамедлительно приостанавливать или полностью запрещать продажу продукции, если она представляет потенциальную угрозу для здоровья потребителей.
В случае выявления опасных товаров, ведомство будет выдавать предписания о прекращении их реализации и в течение 24 часов уведомлять об этом органы прокуратуры.