В России топливо подорожало на 22% за последние два года

Отмечается, что лидер по росту цены за литр — АИ-98 — аж +25%. На втором месте АИ-92: +23%. Замыкает тройку АИ-95: +17%. Эксперты отмечают, что среди причин подорожания — сезонный спрос, рост издержек и перекос между внутренним рынком и экспортом.

В России топливо подорожало на 22% за последние два года. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Отмечается, что лидер по росту цены за литр — АИ-98 — аж +25%. На втором месте АИ-92: +23%. Замыкает тройку АИ-95: +17%.

Эксперты отмечают, что среди причин подорожания — сезонный спрос, рост издержек и перекос между внутренним рынком и экспортом.