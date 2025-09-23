В России спрогнозировали приток мигрантов из стран Юго-Восточной Азии

По словам президента Торгово-промышленной палаты Сергея Катырина, Вьетнам, Непал и Бангладеш имеют демографические ресурсы для формирования крупных групп трудовых мигрантов, готовых работать по долгосрочным контрактам.

Катырин отметил, что для России эти направления представляют интерес, однако требуют более тщательного подхода к адаптации иностранных граждан. Эксперт подчеркнул, что тенденция притока мигрантов сохраняется из-за недостатка рабочей силы в стране, особенно в таких секторах, как строительство и сфера услуг.