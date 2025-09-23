В России предложили запретить рекламу иностранных игрушек на детских ТВ-каналах

В России предложили запретить рекламу иностранных игрушек на детских ТВ-каналах. Об этом передает ТАСС.

По мнению депутата Госдумы Яны Лантратовой такая мера поможет уменьшить маркетинговое давление зарубежных брендов, которые продвигают девиантные образы, и поддержит отечественную продукцию, создавая здоровую медиасреду для детей.

Также парламентарий предложила утвердить официальный перечень рекомендованных игрушек для государственных детских садов. Это, по ее словам, стандартизирует использование безопасных игрушек в образовательных учреждениях и будет способствовать формированию позитивных ценностей у детей с раннего возраста, минимизируя риски от скрытых деструктивных влияний.