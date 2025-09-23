В России начались клинические испытания новой вакцины от гриппа

В России начались клинические испытания новой вакцины от гриппа. Об этом передает РИА Новости.

По словам директора Национального Центра по гриппу ВОЗ НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Андрея Васина, новый препарат предназначен для введения через слизистую носа. Доклинические и текущие клинические исследования подтверждают его эффективность.

Ключевым вопросом для внедрения вакцины является определение места ее производства. Когда лекарство достигает третьей фазы клинических испытаний, оно должно быть выпущено. В настоящее время нет индустриального партнера с необходимыми мощностями. Успешное решение этой проблемы будет определять дальнейшую судьбу вакцины.