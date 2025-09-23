В России на 10% вырастет стоимость аренды квартир

По словам эксперта, в октябре аренда однокомнатных квартир подорожает на 5-10%, двухкомнатных — на 7-12%, трехкомнатных — на 10-15%. Причиной подорожания стало повышение спроса на съемное жилье и сокращение предложения.