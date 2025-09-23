В России хотят запретить высаживать пенсионеров из транспорта

В России хотят запретить высаживать пенсионеров из транспорта. Об этом пишет URA.ru.

Депутат Яна Лантратова предложила МВД РФ установить правило, согласно которому граждан старше 75 лет нельзя будет высаживать из автобусов, троллейбусов или трамваев, если они не могут предъявить билет или льготный проездной документ.

На данный момент подобная защита действует только для детей до 16 лет и инвалидов I группы. Лантратова считает, что пожилые люди также нуждаются в подобной мере, чтобы избежать ситуаций, которые могут быть опасны для их здоровья.