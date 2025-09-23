В небе над Рязанской областью засняли полярное сияние
В небе над Рязанской областью засняли полярное сияние. Об этом сообщили в Telegram-канале «RZNASTRO | Раздаем космос».
Кадры сделали примерно в 22:19 в понедельник, 22 сентября.
«В честь равноденствия началось полярное сияние в Рязанской области», — написано в посте.
Фото: Telegram-канал «RZNASTRO | Раздаем космос»