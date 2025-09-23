В Минсельхозе высказались против фиксации цен на картофель

Министр сельского хозяйства Оксана Лут высказалась против введения фиксированных цен на картофель и другие товары в ходе заседания комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации. Об этом пишет «Абзац». Она отметила, что государство уже оказывает значительную поддержку производителям, и фиксация цен является нерыночным регулированием, что может привести к дефициту картофеля. Вместо этого министр предложила разработать формулу цены, учитывающую рыночную ситуацию. Лут объяснила подорожание картофеля увеличением доли промышленных сортов, которые обеспечивают фермерам стабильные условия для производства. Ранее эксперты отмечали, что в сентябре картофель начал дешеветь.

