В Казани школьники несколько часов сидели в подвалах из-за угрозы атаки БПЛА. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным местных жителей, детей массово эвакуировали в разные помещения: часть размещали в спортзалах, часть в подвалы и холлы. Они просидели там больше двух часов, после им выдали воду и накормили.

«По рекомендации МЧС сегодня в школах и детских садах города педагоги переводят детей в предусмотренные безопасные помещения. Это стандартная мера предосторожности. Занятия продолжаются, ребята находятся под присмотром педагогов», — заявили в управлении образования.