В Хакасии известный бизнесмен-благотворитель погиб в ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости».
По данным канала, 39-летний Максим не справился с управлением и вылетел с дороги. Автомобиль перевернулся
Бизнесмен был известен по благотворительным проектам: в 2019 он открыл две «Полки добра», с которых любой нуждающийся мог взять тот или иной продукт бесплатно.
У мужчины остались шесть дочерей и сын, которого предприниматель назвал Тимати — в честь репера.
