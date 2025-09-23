В Хакасии известный бизнесмен-благотворитель погиб в ДТП

В Хакасии известный бизнесмен-благотворитель погиб в ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости».

По данным канала, 39-летний Максим не справился с управлением и вылетел с дороги. Автомобиль перевернулся

Бизнесмен был известен по благотворительным проектам: в 2019 он открыл две «Полки добра», с которых любой нуждающийся мог взять тот или иной продукт бесплатно.

У мужчины остались шесть дочерей и сын, которого предприниматель назвал Тимати — в честь репера.