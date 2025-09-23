В Госдуме призвали разрешить пересдачу ЕГЭ по нескольким предмета

Депутаты Госдумы обратились к главе Минпросвещения с предложением предоставить выпускникам возможность пересдавать ЕГЭ по нескольким учебным предметам, пишет РИА Новости. В настоящее время можно пересдать только один предмет в дополнительные сроки. Депутаты отметили, что многие абитуриенты могут столкнуться с трудностями при сдаче сразу нескольких предметов из-за стресса или объективных обстоятельств. Это создает неравные условия для тех, кто планирует поступление на конкурентные направления, где учитываются проходные баллы по трем и более ключевым дисциплинам. «Это вынуждает абитуриентов отказываться от целевых образовательных траекторий или выбирать менее конкурентные программы вопреки своим интересам и уровню подготовки», — говорится в обращении.

Депутаты Госдумы обратились к главе Минпросвещения Сергею Кравцову с предложением предоставить выпускникам возможность пересдавать ЕГЭ по нескольким учебным предметам. Об этом пишет РИА Новости.

В настоящее время действующее законодательство позволяет пересдавать только один предмет в дополнительные сроки, что, по мнению авторов инициативы, не учитывает реальность, с которой сталкиваются выпускники.

Депутаты отметили, что многие абитуриенты могут столкнуться с трудностями при сдаче сразу нескольких предметов из-за стресса или объективных обстоятельств. Это создает неравные условия для тех, кто планирует поступление на конкурентные направления, где учитываются проходные баллы по трём и более ключевым дисциплинам.

«Это вынуждает абитуриентов отказываться от целевых образовательных траекторий или выбирать менее конкурентные программы вопреки своим интересам и уровню подготовки», — говорится в обращении.