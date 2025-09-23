В Госдуме предложили запретить рекламу импортных игрушек на детских телеканалах

В Госдуме предложили запретить рекламу импортных игрушек на детских телеканалах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на депутата Яну Лантратову, возглавляющую комитет по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. По ее словам, такая мера позволит снизить маркетинговое давление со стороны зарубежных брендов, которые продвигают девиантные образы, и создаст благоприятные условия для отечественных производителей. Депутат также подчеркнула необходимость утверждения перечня рекомендованных игрушек для детских садов, что поможет стандартизировать использование безопасных игрушек в образовательных учреждениях.

