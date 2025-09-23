В Госдуме предложили обменивать старые машины на новые российские

В Госдуме предложили обменивать старые машины на новые российские. Об этом пишет РИА Новости.

С соответствующей инициативой выступил депутат Сергей Миронов. По программе «Новый автомобиль — каждой семье» владельцы авто старше 15 лет смогут сдать их на утилизацию и получить сертификат на покупку нового транспортного средства отечественного производства.

Сумма сертификата будет равна рыночной стоимости утилизируемого автомобиля на вторичном рынке. Его можно будет использовать как первоначальный взнос при покупке, а оставшуюся сумму оплатить собственными средствами или взять кредит с государственной поддержкой, которая снизит процентную ставку.