В Госдуме объяснили законопроект о полном запрете посещения общепитов с собаками

В России обсуждается инициатива полного запрета посещения магазинов, культурных, медицинских и образовательных учреждений, а также общественного питания с собаками, сообщает «Абзац». Владимир Самокиш, зампред комитета Госдумы по собственности, отметил, что предложение вызвано жалобами граждан, но не является приоритетным. Власти считают, что владельцы организаций уже могут сами устанавливать правила по допуску животных. Главная задача — обеспечить безопасность и контроль за владельцами собак. Самокиш подчеркнул необходимость ужесточения штрафов, поскольку нынешние меры малоэффективны.

По словам депутата, хотя дополнительное регулирование этого вопроса возможно, оно не является приоритетным. Он отметил, что владельцы организаций уже имеют право устанавливать свои правила относительно допуска животных на свою территорию. Основная проблема заключается в необходимости обеспечения безопасности и контроля за владельцами собак.

Самокиш также акцентировал внимание на необходимости повышения штрафов для владельцев животных, чтобы предотвратить нарушения правил. Он подчеркнул, что действующие санкции часто не останавливают граждан от нарушения норм. В частности, рассматривается увеличение штрафов за выгул собак лицами младше 16 лет или в состоянии алкогольного опьянения.

Депутат считает, что увеличение штрафов поможет улучшить порядок обращения с животными и снизить количество инцидентов.