В ГАИ сообщили подробности наезда на женщину в центре Рязани

ДТП произошло 22 сентября, примерно в 19:10, на площади Ленина.

В ГАИ сообщили подробности наезда на женщину в центре Рязани. Соответствующая информация опубликована на сайте регионального ведомства.

По предварительной информации полиции, 44-летний местный житель, управляя автомобилем «Киа Рио», наехал на пешехода — 74-летнюю жительницу Рязанского района, которая переходила проезжую часть не на «зебре».

Ранее сообщалось, что на месте работала реанимация.