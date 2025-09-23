В ЦБ назвали банкноты, которые чаще всего подделывают мошенники

В ЦБ назвали банкноты, которые чаще всего подделывают мошенники. Об этом 23 сентября рассказал зампред регулятора Сергей Белов РИА Новости.

По его словам, злоумышленники чаще всего подделывают пятитысячные купюры. Это, как уточнил Белов, экономически выгодно.

На втором месте — тысячерублевые банкноты. Гораздо реже встречаются подделки купюр других номиналов, добавил Белов.

Однако, как отметил представитель ЦБ, число фальшивых денег уменьшается.