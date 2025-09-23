Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 26
14°
Сбт, 27
11°
Вск, 28
11°
ЦБ USD 83.61 -0.38 26/09
ЦБ EUR 98.15 -0.45 26/09
Нал. USD 82.31 / 83.00 26/09 11:25
Нал. EUR 98.48 / 99.05 26/09 11:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
Вчера 16:12
614
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
706
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
2 417
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
16 сентября 18:27
2 260
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В ЦБ назвали банкноты, которые чаще всего подделывают мошенники
Злоумышленники чаще всего подделывают пятитысячные купюры. Это, как уточнил Белов, экономически выгодно.

В ЦБ назвали банкноты, которые чаще всего подделывают мошенники. Об этом 23 сентября рассказал зампред регулятора Сергей Белов РИА Новости.

По его словам, злоумышленники чаще всего подделывают пятитысячные купюры. Это, как уточнил Белов, экономически выгодно.

На втором месте — тысячерублевые банкноты. Гораздо реже встречаются подделки купюр других номиналов, добавил Белов.

Однако, как отметил представитель ЦБ, число фальшивых денег уменьшается.