Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 26
14°
Сбт, 27
11°
Вск, 28
11°
ЦБ USD 83.61 -0.38 26/09
ЦБ EUR 98.15 -0.45 26/09
Нал. USD 82.31 / 83.00 26/09 11:25
Нал. EUR 98.48 / 99.05 26/09 11:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
Вчера 16:12
613
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
706
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
2 417
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
16 сентября 18:27
2 260
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
СВР: Европа готовится оккупировать Молдавию «вплоть до введения войск»

Европа готовится оккупировать Молдавию «вплоть до введения войск». Об этом пишет РБК со ссылкой на Службу внешней разведки РФ.

По данным разведки, «делать это планируется любой ценой, вплоть до введения войск и фактической оккупации страны». Сейчас, по данным СВР, вооруженные силы НАТО концентрируются вблизи молдавских границ.

В службе добавили, что готовится «десант» НАТО в Одесскую область Украины для устрашения Приднестровья. Первая группа военнослужащих из Франции и Великобритании, как утверждает СВР, уже прибыла в Одессу.

«Подобный сценарий отрабатывался в ходе учений НАТО в Румынии и может быть реализован после парламентских выборов в Молдавии 28 сентября», — утверждают в СВР.

По данным ведомства, чиновники Евросоюза боятся, что «грубые фальсификации» на выборах вызовут возмущения среди граждан, и тогда по запросу президента Санду «вооруженные европейских государств должны будут заставить молдаван смириться с диктатурой под вывеской евродемократии». При этом от планов оккупации Молдавии Европа не планирует отказываться даже в случае, если внешнее вмешательство после выборов не понадобится, утверждают в СВР.