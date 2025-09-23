СВР: Европа готовится оккупировать Молдавию «вплоть до введения войск»

Европа готовится оккупировать Молдавию «вплоть до введения войск». Об этом пишет РБК со ссылкой на Службу внешней разведки РФ.

По данным разведки, «делать это планируется любой ценой, вплоть до введения войск и фактической оккупации страны». Сейчас, по данным СВР, вооруженные силы НАТО концентрируются вблизи молдавских границ.

В службе добавили, что готовится «десант» НАТО в Одесскую область Украины для устрашения Приднестровья. Первая группа военнослужащих из Франции и Великобритании, как утверждает СВР, уже прибыла в Одессу.

«Подобный сценарий отрабатывался в ходе учений НАТО в Румынии и может быть реализован после парламентских выборов в Молдавии 28 сентября», — утверждают в СВР.

По данным ведомства, чиновники Евросоюза боятся, что «грубые фальсификации» на выборах вызовут возмущения среди граждан, и тогда по запросу президента Санду «вооруженные европейских государств должны будут заставить молдаван смириться с диктатурой под вывеской евродемократии». При этом от планов оккупации Молдавии Европа не планирует отказываться даже в случае, если внешнее вмешательство после выборов не понадобится, утверждают в СВР.