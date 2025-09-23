SuperJob: 15% работающих рязанцев за последний год брали отпуск вне графика

15% работающих рязанцев в прошлом году обращались к руководству с просьбой о предоставлении отпуска вне графика, сообщает SuperJob. Из них 12% имели законные основания для такого запроса, в то время как 3% обращались без таковых. Интересно, что с увеличением возраста респондентов возрастает и вероятность обращения за внеплановым отпуском. Среди причин, побуждающих рязанцев брать такие отпуска, оказались болезни близких, травмы домашних животных, проблемы в учебе, «горящие» путевки, школьные каникулы детей и семейные неурядицы. Некоторые работники также признавались, что уходили в отпуск на основной работе, чтобы воспользоваться высокооплачиваемой подработкой.

Уточняется, что бизнес проявляет лояльность к таким запросам: в 88% случаев работники не сталкивались с отказами в предоставлении отпуска.