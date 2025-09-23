Рязань
SuperJob: 15% работающих рязанцев за последний год брали отпуск вне графика
Уточняется, что бизнес проявляет лояльность к таким запросам: в 88% случаев работники не сталкивались с отказами в предоставлении отпуска.