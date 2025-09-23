Рязань
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
Вчера 16:12
613
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
706
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
2 417
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
16 сентября 18:27
2 260
Трамп пригрозил введением «очень серьезным пакетом пошлин» против России

На Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке президент США Дональд Трамп заявил о готовности Вашингтона ввести «очень серьезный пакет пошлин» против России, если аналогичные меры примет Европейский Союз. Об этом пишет РБК.

По словам Трампа, эти пошлины могут «очень быстро остановить кровопролитие», если Россия не согласится на прекращение конфликта с Украиной.

Трамп подчеркнул важность единства среди европейских стран, отметив, что их близость к России делает их участие в санкциях особенно важным. Он также раскритиковал страны НАТО за продолжение закупок российской нефти и газа, одновременно поддерживая Украину. Президент США призвал Европу последовать примеру Вашингтона и ввести пошлины против Индии и Китая, которые также покупают российские энергоресурсы.

Трамп напомнил о ранее заявленных намерениях ввести вторичные пошлины против России в размере 100% в случае отсутствия прогресса в урегулировании конфликта на Украине. Сенатор Линдси Грэм предложил законопроект, который предполагает 500% тариф на продукцию стран, поддерживающих закупки у России, если они не помогают Украине. В Кремле, в свою очередь, назвали санкции незаконными и заявили о «определенном иммунитете» российской экономики к внешним ограничениям.