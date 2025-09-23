Следственный комитет начал проверку по факту гибели рязанца на пожаре
Следственный комитет начал проверку по факту гибели рязанца на пожаре. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.
Трагедия произошла ночью 22 сентября в селе Листвянка Рязанского района. В результате возгорания погиб 54-летний хозяин жилища. Предварительной причиной происшествия является неосторожное обращение с огнем.
Следователь осмотрел место пожара и назначил медицинскую и пожарно-техническую судебные экспертизы.