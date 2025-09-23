Рязанский политолог высказался про отмену ограничений на Северном морском пути. Об этом пишут «Рязанские ведомости».
По словам Юрия Мостяева, вопрос разрешительного порядка плавания в акватории Северного морского пути (СМП) представляет собой ключевой элемент обеспечения национального суверенитета России в Арктическом регионе. Именно поэтому геополитические противники страны активно стремятся к его отмене, пытаясь ослабить контроль Москвы над этой стратегически важной транспортной артерией.
Эксперт напомнил, что правовая основа по передвижению в СМП закреплена в статье 234 Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Документ предоставляет прибрежным государствам право устанавливать специальные правила в покрытых льдами районах, где суровые условия повышают риски судоходства и создают угрозу экологических катастроф. На этом основании Россия ввела разрешительный порядок для торговых судов — данное требование полностью соответствует мировой практике.
Однако действующее законодательство имеет пробелы в отношении военных кораблей. Согласно международным нормам, экологические правила не распространяются на них. В настоящее время иностранные военные суда и государственные корабли, использующиеся в некоммерческих целях, должны запрашивать разрешение по дипломатическим каналам только для захода во внутренние воды России в акватории СМП.
«В последние время участились случаи прохода кораблей стран НАТО через территориальное море и исключительную экономическую зону России без предварительного уведомления. Такая правовая неопределенность создает риски для оспаривания суверенных прав России и требует дополнительных мер для защиты национальных интересов в Арктике», — подчеркнул политолог.