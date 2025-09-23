Рязанский политолог высказался про отмену ограничений на Северном морском пути

Рязанский политолог высказался про отмену ограничений на Северном морском пути. Об этом пишут «Рязанские ведомости».

По словам Юрия Мостяева, вопрос разрешительного порядка плавания в акватории Северного морского пути (СМП) представляет собой ключевой элемент обеспечения национального суверенитета России в Арктическом регионе. Именно поэтому геополитические противники страны активно стремятся к его отмене, пытаясь ослабить контроль Москвы над этой стратегически важной транспортной артерией.

Эксперт напомнил, что правовая основа по передвижению в СМП закреплена в статье 234 Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Документ предоставляет прибрежным государствам право устанавливать специальные правила в покрытых льдами районах, где суровые условия повышают риски судоходства и создают угрозу экологических катастроф. На этом основании Россия ввела разрешительный порядок для торговых судов — данное требование полностью соответствует мировой практике.

Однако действующее законодательство имеет пробелы в отношении военных кораблей. Согласно международным нормам, экологические правила не распространяются на них. В настоящее время иностранные военные суда и государственные корабли, использующиеся в некоммерческих целях, должны запрашивать разрешение по дипломатическим каналам только для захода во внутренние воды России в акватории СМП.

«В последние время участились случаи прохода кораблей стран НАТО через территориальное море и исключительную экономическую зону России без предварительного уведомления. Такая правовая неопределенность создает риски для оспаривания суверенных прав России и требует дополнительных мер для защиты национальных интересов в Арктике», — подчеркнул политолог.