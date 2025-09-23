Рязанца осудили за нарушение административного надзора

Рязанца осудили за нарушение административного надзора. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Михайловский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимого 41-летнего мужчины. Отмечается, что за мужчиной был установлен административный надзор, который он неоднократно нарушал.

Суд назначил мужчине наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год с возложением дополнительных обязанностей.