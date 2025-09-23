Руководство самарского СИЗО обвинили в связи с криминальными авторитетами

Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости».

На кадрах, размещенных в канале, члены тольяттинского преступного сообщества, осужденные за бандитизм и похищения людей, «пируют» в камерах, готовят самогон и спокойно гуляют по коридорам СИЗО и требуют от сотрудника ФСИН поднять руки.

Отмечается, что у осужденных также есть свободный доступ к мобильным телефонам. Кроме того, бандиты, осужденные за одно преступление, находятся вместе в одной камере, что является грубейшим нарушением правил содержания в изоляторах.