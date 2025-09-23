Руководителям двух рязанских автошкол внесли представления
Отмечается, что материально-техническое обеспечение образовательного процесса в автошколах не соответствует требованиям законодательства. В частности, нет обязательных компонентов образовательных программ и необходимого оборудования.
Руководителям двух автошкол в Михайловском районе внесли представления. Об этом сообщила пресс-служба облпрокуратуры 23 сентября.
