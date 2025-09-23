Руководители ВТБ возглавили рейтинг ТОП-1000 менеджеров России

Ассоциация менеджеров России и ИД «КоммерсантЪ» опубликовали результаты ежегодного рейтинга «ТОП-1000 российских менеджеров». Топ-менеджеры ВТБ стали победителями сразу в нескольких номинациях.

Первое место в категории «Коммерческие банки» заняли:

Дмитрий Пьянов, первый заместитель президента-председателя правления — в номинации «Топ-100 финансовых директоров»;

Вадим Кулик, заместитель президента-председателя правления — в номинации «Топ-40 директоров по цифровой трансформации»;

Глеб Ермаков, руководитель департамента по работе с персоналом — старший вице-президент — в номинации «Топ-80 директоров по персоналу»;

Евгений Игнатьев, руководитель аппарата наблюдательного совета — корпоративный секретарь — в номинации «Топ-30 директоров по корпоративному управлению»;

Игорь Маринюк, начальник управления закупок — в номинации «Топ-25 директоров по закупкам».

Также в число лидеров вошли:

Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока — старший вице-президент — в номинации «Топ-50 директоров по информационным технологиям»;

Леонид Вакеев, начальник управления по работе с инвесторами — вице-президент — в номинации «Топ-10 директоров по связям с инвесторами»;

Наталья Кочнева, начальник управления корпоративной социальной ответственности и событийного маркетинга — старший вице-президент — в номинации «Топ-25 директоров по устойчивому развитию и корпоративной социальной ответственности».

В 2024 году Группа ВТБ достигла рекордного уровня прибыли и рентабельности капитала на фоне сильного роста бизнеса и продолжавшегося расширения регионального присутствия. Банк заработал 551,4 млрд рублей, что на 27,6% выше, чем в предыдущем году. Кредитный портфель за год вырос на 13,2%, средства клиентов — на 20,5%. Результаты 2024 года позволили Группе ВТБ возобновить дивидендные выплаты ранее, чем это было предусмотрено стратегией развития на 2024-2026 годы.

В течение 2024 года лидирующие позиции ВТБ как работодателя отмечены ведущими рейтингами. Банк снова стал одним из лидеров рейтинга журнала Forbes, получив наивысший «Платиновый» статус, а также занял второе место в рейтинге лучших работодателей России по версии HeadHunter, поднявшись на одну позицию по сравнению с предыдущим годом.

Банк продолжил цифровую трансформацию, в рамках которой особый упор был сделан на импортозамещение. Всего на отечественные разработки было переведено более 850 тысяч компонентов ИТ-ландшафта ВТБ, относящихся к 760 информационным системам банка. Это 91% целевых информационных систем. Таким образом, банк достиг всех целей по импортозамещению, запланированных на 2024 год.

Рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров» проводится ежегодно с 2001 года и является признанным и эффективным инструментом оценки профессиональной репутации российских менеджеров высшего звена. Итоги публикуются на страницах федерального тиража газеты «КоммерсантЪ» в сентябре каждого года. Основная цель рейтинга — выявить наиболее эффективных управленцев внутри профессионального сообщества, ориентируясь на мнение самих экспертов — представителей различных отраслей и направлений деятельности.

Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама