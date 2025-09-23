Россиянам рассказали, как устроить «мини-каникулы», не оформляя долгий отпуск

В ноябре 2025 года россияне смогут организовать «мини-каникулы», не оформляя отпуск, благодаря удачному сочетанию выходных и праздничных дней. Как сообщил депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин, месяц начнется с праздничного блока: День народного единства, который отмечается 4 ноября, выпадает на вторник. В этом году правительство перенесло выходной с субботы 1 ноября на понедельник 3 ноября, что создаст возможность для трехдневного отдыха подряд — 2, 3 и 4 ноября.

Для работников с пятидневной рабочей неделей это означает фактически мини-каникулы в начале ноября. Однако стоит отметить, что суббота 1 ноября станет рабочим днем, но в сокращенном формате — на час меньше по закону о предпраздничных днях.

Говырин также отметил, что ноябрь является удобным месяцем для оформления отпуска. Работники могут взять отпуск с 5 по 7 ноября, что позволит им отдохнуть целых восемь дней подряд — с 2 по 9 ноября, при этом в счет отпуска уйдут всего три календарных дня.

Депутат добавил, что хотя ноябрь предоставляет возможность для длинного отдыха, заработные платы в этом месяце ниже, чем летом. Тем не менее, для тех, кто хочет продлить отдых в начале месяца, оформление отпуска на 1 ноября также создаст возможность для четырех дней отдыха подряд — с 1 по 4 ноября.