Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 26
14°
Сбт, 27
11°
Вск, 28
11°
ЦБ USD 83.61 -0.38 26/09
ЦБ EUR 98.15 -0.45 26/09
Нал. USD 82.31 / 83.00 26/09 11:25
Нал. EUR 98.48 / 99.05 26/09 11:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
Вчера 16:12
612
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
706
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
2 417
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
16 сентября 18:27
2 260
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Россиянам предложили делать скидку на новый автомобиль за утилизацию старого

Партия «Справедливая Россия — За правду» предложила новую инициативу, направленную на поддержку отечественного автопрома и обновление автопарка граждан. По информации отраслевого портала Autonews, россиянам предлагается предоставлять скидку на покупку нового автомобиля за утилизацию старых транспортных средств, возраст которых превышает 15 лет.

В рамках данной инициативы владельцы устаревших автомобилей смогут получить специальный сертификат, который будет соответствовать рыночной стоимости их машины на вторичном рынке. Этот сертификат позволит им рассчитывать на льготный кредит для приобретения нового автомобиля российского производства.

Авторы инициативы уверены, что такие меры помогут не только поддержать отечественный автопром, который сталкивается с падением спроса, но и решить проблему старения автопарка в России. Кроме того, доступные условия автозаймов должны сделать новые автомобили более доступными для граждан.