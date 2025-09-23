Россиянам предложили делать скидку на новый автомобиль за утилизацию старого

Партия «Справедливая Россия — За правду» предложила новую инициативу, направленную на поддержку отечественного автопрома и обновление автопарка граждан. По информации отраслевого портала Autonews, россиянам предлагается предоставлять скидку на покупку нового автомобиля за утилизацию старых транспортных средств, возраст которых превышает 15 лет.

В рамках данной инициативы владельцы устаревших автомобилей смогут получить специальный сертификат, который будет соответствовать рыночной стоимости их машины на вторичном рынке. Этот сертификат позволит им рассчитывать на льготный кредит для приобретения нового автомобиля российского производства.

Авторы инициативы уверены, что такие меры помогут не только поддержать отечественный автопром, который сталкивается с падением спроса, но и решить проблему старения автопарка в России. Кроме того, доступные условия автозаймов должны сделать новые автомобили более доступными для граждан.