Россиян предупредили о схеме мошенников с курьерами СДЭК

По словам депутата Госдумы Немкина, аферисты представляются при обзвонах курьерами СДЭК, адаптируя легенды под доставку из маркетплейса.

Россиян предупредили о схеме мошенников с курьерами СДЭК. Об этом 23 сентября рассказал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин ТАСС.

Как отметил Немкин, особенность новой схемы в том, что она играет на привычных жизненных ситуациях, например, человек может ждать заказ и не усомниться в звонке. При этом задача злоумышленников — получить код подтверждения из СМС, который на самом деле открывает доступ к банковскому кабинету жертвы или порталу «Госуслуги».

Депутат призвал при сомнительных звонках сразу же прерывать разговор и самостоятельно перезванивать в официальную службу доставки.