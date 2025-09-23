Рязань
Российские ученые разработали моторные масла на растительной основе

Российские ученые разработали моторные масла на растительной основе. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на пермский политех.

Исследование показало: такие соединения способны разлагаться естественными микроорганизмами всего за 23 дня. Это в 5-10 раз быстрее традиционных моторных масел.

Ежегодно в мире продаются миллиарды литров моторных масел, и до 40% отработанных смазочных материалов, по оценкам экологов, не утилизируются правильно. Это значит, что они выливаются на землю в гаражах, попадают в ливневки, просачиваются в почву и грунтовые воды. Нефтепродукты остаются в экосистеме десятилетиями.

Исследователи предложили альтернативу — эстеровые моторные масла.