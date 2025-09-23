«Reuters»: Киев готовится к новому этапу конфликта

Киев готовится к новому этапу конфликта, в котором будет больше полагаться на свои силы. Об этом пишет РБК со ссылкой на издание Reuters.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен во время визита в ООН добиваться увеличения военной помощи.

По данным агентства, Киев продвигает планы проведения саммита, посвященного Крыму, — мероприятия, которое может помешать обсуждению любого мирного соглашения, предусматривающего признание полуострова территорией России.