Прокуратура напомнила рязанцам, когда комендантский час перейдет на зимний режим

Рязанцам напомнили, что с 1 октября по 30 апреля комендантский час установлен с 22:00 до 6:00 следующих суток.

Рязанская прокуратура напомнила об изменении времени комендантского часа для детей и подростков. Соответствующая информация размещена в соцсетях регионального надзорного органа.

В данный период времени несовершеннолетним нельзя находиться на улице без сопровождения родителей или лиц, ответственных за проведение мероприятий с участием детей.

Отметим, в настоящее время комендантский час действует с 23:00 до 6:00.